CNN: У США заявили, що Ізраїль переходить до менш інтенсивних боїв у Газі

У США вважають, що заява Ізраїлю про поступове скорочення кількості своїх військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського високопосадовця.

Телеканал нагадує, що у понеділок Армія оборони Ізраїлю заявила, що починає скорочувати кількість солдатів у Газі, готуючись до тривалих бойових дій протягом 2024 року.

За словами посадовця, цей крок відображає успіх сил ЦАХАЛ в північній частині Гази у знищенні військового потенціалу ХАМАС.

У США розглядають наступні кілька тижнів як критичний період, який продемонструє готовність прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перейти до менш інтенсивної фази боротьби з ХАМАС в Газі.

За даними телеканалу, цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід, щоб продовжити обговорення з представниками влади Ізраїлю наступної фази війни в Газі, яка, за словами американських офіційних осіб, має розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, у грудні понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.