CNN: В США заявили, что Израиль переходит к менее интенсивным боям в Газе

В США считают, что заявление Израиля о постепенном сокращении количества своих войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Телеканал напоминает, что в понедельник Армия обороны Израиля заявила, что начинает сокращать количество солдат в Газе, готовясь к длительным боевым действиям в течение 2024 года.

По словам чиновника, этот шаг отражает успех сил ЦАХАЛ в северной части Газы в уничтожении военного потенциала ХАМАС.

В США рассматривают следующие несколько недель как критический период, который продемонстрирует готовность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перейти к менее интенсивной фазе борьбы с ХАМАС в Газе.

По данным телеканала, на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток, чтобы продолжить обсуждение с представителями властей Израиля следующей фазы войны в Газе, которая, по словам американских официальных лиц, должна начаться в ближайшее время.

Ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.