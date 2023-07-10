Відновлення на чистій енергії: як має змінитися енергосистема України

Верховна Рада України 30 червня ухвалила закон, покликаний забезпечити відновлення та зелену трансформацію енергосистеми України.

Це великий крок до досягнення енергетичних і кліматичних цілей держави, який допоможе перебудувати українську енергосистему на основі нових чистих технологій, зробивши її більш стійкою та захищеною. Зрештою, він спрямований на прискорення енергетичного переходу України для досягнення цілей енергетичної безпеки та декарбонізації.

Новий закон передбачає сертифікацію походження відновлюваної електроенергії та біометану, net-billing для споживачів, контракти на різницю та кращу інтеграцію до гуртового ринку для комерційних проєктів відновлюваної енергетики, а також закладає правову основу для проведення аукціонів з розподілу квот підтримки для комерційних проєктів будівництва нових генеруючих потужностей.

Завдяки цим змінам створюються умови як для державних, так і для приватних інвестицій у відновлювану енергетику та загальної децентралізації та модернізації енергетичної системи.

Україна має потенціал виробляти 30% біометану в Європі та має сприятливі умови для розвитку сонячних електростанцій.

Ми також можемо похвалитися одним із найвищих потенціалів вітрової генерації, включаючи офшорну вітроенергетику, які за оцінкою Світового банку мають технічний потенціал у 251 ГВт.

Маючи мету збільшити частку відновлюваних джерел енергії в загальному енергетичному балансі до однієї третини до 2030 року та стикаючись із численними викликами відновлення зруйнованого війною енергетичного сектора та підвищення його стійкості, нам потрібно буде мобілізувати мільярди інвестицій у чисту децентралізовану енергетику.

Сертифікати походження для чистої енергії

Закон передбачає впровадження гарантій походження – одного з ключових інструментів для стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Це дозволить українським підприємствам і промисловості використовувати чисту енергію для декарбонізації своїх виробничих ланцюжків і операцій, отримуючи кращий доступ для експорту своєї продукції до країн Європейського Союзу. Можливість переходу на чисту енергетику є життєво важливою для українських експортерів з огляду на необхідність зменшення вуглецевого сліду товарів з огляду на заплановане запровадження ЄС механізму вуглецевого регулювання на кордоні (CBAM).

Українські експортно орієнтовані галузі можуть отримати кращий доступ до ринків ЄС, перейшовши на закупівлю відновлюваної енергії для власних потреб, і зможуть постачати товари до країн-членів ЄС без надмірного оподаткування через CBAM. Гарантії походження енергії – це ефективний інструмент, який дозволить уникнути додаткового оподаткування українських товарів при імпорті до країн ЄС з 2026 року.

Запровадження узгодженої з ЄС сертифікації енергії з відновлюваних джерел на національному та регіональному рівнях також дозволить експортувати та імпортувати зелену електроенергію та біометан, створюючи умови для кращої інтеграції України в енергетичні ринки ЄС.

Запроваджуючи сертифікацію біометану, ми також виконуємо положення Меморандуму про стратегічне партнерство між Україною та ЄС щодо відновлюваних газів, що був підписаний у лютому 2023 року.

Його подальша імплементація посилить енергетичну безпеку, підтримає боротьбу зі зміною клімату та позитивно вплине на економічне відновлення України.

Net-billing і самовиробництво

Новий закон також запроваджує net-billing – перевірений і простий механізм для інтеграції чистих розподілених енергетичних ресурсів. Net-billing дає змогу стимулювати інвестиції у об’єкти децентралізованої відновлюваної енергетики та підвищувати стійкість енергопостачання домогосподарств, малого та середнього бізнесу, лікарень та іншої соціальної інфраструктури.

За допомогою net-billing ми прагнемо підтримувати розвиток розподілених енергетичних ресурсів, зокрема з боку споживачів.

Цей механізм дозволяє споживачам встановити малу генерацію для забезпечення власного електропостачання та продавати невикористану надлишкову електроенергію енергопостачальному підприємству за ринковою ціною.

Це також стимулює широке залучення муніципалітетів та бізнесу до підвищення енергетичної безпеки України.

Net-billing усуває бар'єри для входу на енергетичний ринок для категорії активних споживачів, також відомих як просьюмери.

При цьому такому малому активному споживачу не потрібно отримувати ліцензію, ставати учасником ринку, вносити будь-які додаткові платежі, крім того, такий споживач не буде сплачувати тарифи на передачу та розподіл електроенергії, виробленої власними генеруючими потужностями.

Контракти на різницю та покращена інтеграція оптового ринку

Прийнятим законом Україна також імплементує положення Директиви ЄС 2018/2021 щодо контрактів на різницю, які стали стандартом схем підтримки в Європі для об’єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел із встановленою потужністю понад 500 кВт.

Подальшу підтримку розвитку таких генеруючих потужностей в Україні планується здійснювати в рамках аукціонної моделі з урахуванням кращих світових практик. Закон встановлює порядок проведення конкурсних торгів, що забезпечить доступ до контрактів на різницю з терміном підтримки 12 років.

Завдяки покращенню ринкової інтеграції, що забезпечується net-billing'ом і гарантіями походження, розвиток проєктів відновлюваної енергетики винятково на ринкових умовах – без отримання державної підтримки – також може стати привабливим для інвесторів.

Крім того, новий закон також передбачає усунення регуляторних перешкод для укладення прямих корпоративних договорів купівлі-продажу електроенергії (PPA). Довгострокові корпоративні угоди про закупівлю зеленої електроенергії стануть практичним інструментом для перспективних стратегій розвитку бізнесу, спрямованих на декарбонізацію та соціальну відповідальність за збереження довкілля.

У контексті масштабних зусиль з реконструкції, які необхідно буде впровадити в Україні в усіх секторах, корпоративні PPA можуть стати важливим рушієм сталого розвитку для бізнесу.

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Стратегічне розгортання відновлюваної енергетики в Україні пропонує рішення для пожвавлення нашої економіки, створення великих можливостей для працевлаштування, розвитку нових підтримуючих галузей і сприяння швидкому просуванню України шляхом до вступу у ЄС.

Це також гарантія енергетичної безпеки всього ЄС.

Потрібні будуть значні інвестиції для перебудови та реформування нашого енергетичного сектора, підвищення його стійкості, безпеки та екологічних показників.

Очевидно, що для успіху цих зусиль нам знадобиться активна участь міжнародних державних і приватних інвесторів, і ми будемо продовжувати вдосконалювати правові та регуляторні умови та створювати нові інвестиційні можливості.

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