Португалия в 2023 году произвела рекордный объем "зеленой" электроэнергии в 2023 году

За предыдущий, 2023 год Португалия получила рекордное количество электроэнергии из экологически чистых источников, на которые пришелся 61% всего энергопотребления.

Об этом во вторник, 2 января, сообщил национальный оператор электросетей Португалии REN, передает "Европейская правда".

Наибольшую долю среди возобновляемых источников энергии в Португалии занимает ветер – ветровые электростанции произвели 25% потребленного в 2023 году электричества. 23% пришлось на гидроэнергетику, 7% – на солнечную энергию и еще 6% – на биомассу.

При этом производство электроэнергии из водных источников в Португалии в прошлом году выросло наибольшими темпами – на 70%, из-за восстановления после засух 2022 года. Солнечная электроэнергия выросла на 43% благодаря увеличению инвестиций в солнечные панели.

Всего в 2023 году спрос на электроэнергию в Португалии достиг самого высокого уровня с 2018-го. Кроме возобновляемых источников, 19% потребления приходилось на невозобновляемую энергетику, а еще 20% – на импорт, прежде всего из соседней Испании.

Напомним, что в 2020 году в Германии доля "зеленой" энергии среди потребленной за полугодие впервые превысила 50%. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия увеличила зависимость от угля, и по состоянию на декабрь 2022-го треть энергетики страны производилась из угля.

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