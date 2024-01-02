Президентка Словаччини заблокувала створення нового міністерства через порушення процедури

Словацька президентка Зузана Чапутова у вівторок наклала вето на так званий закон про компетенцію, який мав призвести до створення в Словаччині нового Міністерства спорту й туризму, але містить низку додаткових положень і був ухвалений поспішно перед новим роком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві канцелярії президентки Словаччини.

Речник Чапутової Мартин Стрижинець наголосив, що президентка не виступає проти створення нового міністерства як такого, але має низку зауважень до інших законодавчих положень та процедури ухвалення.

По-перше, Чапутова не погоджується з розширенням політичних підстав для призначення та звільнення голів Статистичного управління та Управління з нагляду за охороною здоров'я, за що, згідно з конституцією Словаччини, несе відповідальність президент.

Вона також проти перетворення Словацької інформаційної служби та Управління з регулювання мережевих індустрій на центральні органи виконавчої влади, що може загрожувати їхньому функціонуванню.

Чапутова висловила застереження щодо зміни процедури схвалення продажу зброї та озброєнь. Наразі відповідні ліцензії надає Міністерство економіки Словаччини за консультації з МЗС і розвідкою, а закон пропонує передати цю функцію виключно Міністерству оборони.

Зрештою, президентка Словаччини вказала, що рішення ухвалили за скороченою законодавчою процедурою без експертного обговорення, а наведені урядом причини для цього "є політичними і жодним чином не є правовими чи легітимними".

Створення Міністерства спорту й туризму було одним із пунктів коаліційної угоди трьох словацьких партій влади – Smer-SD прем’єра Роберта Фіцо, "Голосу" спікера парламенту Петера Пеллегріні та Словацької національної партії Андрея Данко.

Три партії у грудні підтримали законодавчі зміни 77 голосами, для подолання вето Чапутової їм потрібно мінімум 76.

Раніше словацька президентка також застерегла партії влади від ухвалення рішення про ліквідацію Спеціальної прокуратури, яке викликало обурення опозиції та застереження Європейської комісії.