У Словаччині опозиція протестувала через наміри уряду ліквідувати Спецпрокуратуру

Опозиційні партії Словаччини у четвер увечері влаштували кількатисячний протест під будівлею уряду, критикуючи наміри влади ліквідувати Спеціальну прокуратуру й закликаючи до відставки прем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Акцію під гаслом "Зупинімо їх" організували опозиційні партії "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність" (SaS) і "Християнсько-демократичний рух" (KDH). Вони закликають громадськість підтримати верховенство права й правосуддя у Словаччині.

Люди тримали чорні плакати з гаслами "Зупиніть їх", "Вони не переможуть" і "Ми не будемо мовчати, а також скандували "Фіцо до в’язниці!"

Вони також оплесками підтримали прокурорів і правоохоронців, яких, як стверджує опозиція, нинішня влада хоче позбавити незалежності.

Фото: Aktuality

"Роберт Фіцо думав, що здивує нас швидкістю і жорстокістю, з якою він атакував верховенство права. Він думав, що ми будемо налякані до смерті. Що ми будемо зневірені наближенням свят. Але він помилявся", – заявив лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо представив законопроєкт про ліквідацію Спеціальної прокуратури, що викликало звинувачення в атаці на стандарти верховенства права в цій державі-члені ЄС.

Згідно з документом, уряд Фіцо схвалив проєкт поправок, які ліквідують цю інституцію з 15 січня. Вона відповідає за низку злочинів, зокрема корупцію, зловживання службовим становищем, фінансові злочини, тероризм та екстремізм.

Європейська комісія також надіслала листа міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру.