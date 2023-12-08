Президентка Словаччини готова ветувати скандальне рішення про розпуск Спецпрокуратури

Словацька президентка Зузана Чапутова в п’ятницю застерегла партії влади від ухвалення рішення про ліквідацію Спеціальної прокуратури, що викликало обурення опозиції та застереження Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Чапутова закликала коаліцію зупинити ліквідацію Спеціальної прокуратури та зміни в кримінальній юстиції, заздалегідь застерігши – що відбувається рідко – про намір ветувати таке рішення.

"Я не можу собі уявити, що я не буду рухатися в напрямку застосування вето", – сказала вона, додавши, що також пропонує передати ініціативу влади на розгляд Конституційного суду Словаччини.

Словацька президентка також попередила, що рішення влади, надто в разі ухвалення за скороченою процедурою, може призвести до призупинення фінансування з Європейського Союзу.

"Я вважаю, що такі серйозні зміни, ухвалені за скороченою законодавчою процедурою, суперечать принципу верховенства права", – заявила вона.

Також Чапутова нагадала про заяву Європейської комісії, яка закликала уряд Словаччини не вдаватися до прискорених процедур.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо представив законопроєкт про ліквідацію Спеціальної прокуратури, що викликало звинувачення в атаці на стандарти верховенства права в цій державі-члені ЄС.

Згідно з документом, уряд Фіцо схвалив проєкт поправок, які ліквідують цю інституцію з 15 січня. Вона відповідає за низку злочинів, зокрема корупцію, зловживання службовим становищем, фінансові злочини, тероризм та екстремізм.