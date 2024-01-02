Президент Словакии заблокировала создание нового министерства из-за нарушения процедуры

Словацкий президент Зузана Чапутова во вторник наложила вето на так называемый закон о компетенции, который должен был привести к созданию в Словакии нового Министерства спорта и туризма, но содержит ряд дополнительных положений и был принят поспешно перед новым годом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении канцелярии президента Словакии.

Представитель Чапутовой Мартин Стрижинец отметил, что президент не выступает против создания нового министерства как такового, но имеет ряд замечаний к другим законодательным положениям и процедуре принятия.

Во-первых, Чапутова не согласна с расширением политических оснований для назначения и увольнения глав Статистического управления и Управления по надзору за здравоохранением, за что, согласно конституции Словакии, несет ответственность президент.

Она также против преобразования Словацкой информационной службы и Управления по регулированию сетевых индустрий в центральные органы исполнительной власти, что может угрожать их функционированию.

Чапутова выразила предостережение относительно изменения процедуры одобрения продажи оружия и вооружений. Сейчас соответствующие лицензии предоставляет Министерство экономики Словакии по консультации с МИД и разведкой, а закон предлагает передать эту функцию исключительно Министерству обороны.

В конце концов, президент Словакии указала, что решение приняли по сокращенной законодательной процедуре без экспертного обсуждения, а приведенные правительством причины для этого "являются политическими и никоим образом не являются правовыми или легитимными".

Создание Министерства спорта и туризма было одним из пунктов коалиционного соглашения трех словацких партий власти – Smer-SD премьера Роберта Фицо, "Голоса" спикера парламента Петера Пеллегрини и Словацкой национальной партии Андрея Данко.

Три партии в декабре поддержали законодательные изменения 77 голосами, для преодоления вето Чапутовой им нужно минимум 76.

Ранее словацкий президент также предостерегла партии власти от принятия решения о ликвидации Специальной прокуратуры, которое вызвало возмущение оппозиции и предостережения Европейской комиссии.