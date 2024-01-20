Глава МОЗ Німеччини хоче легалізувати канабіс попри суперечки в коаліції

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах виступає за легалізацію канабісу в країні попри те, що всередині коаліції існують суперечності щодо цього.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

"Я продовжую вважати, що законопроєкт про канабіс буде прийнятий Бундестагом на тижні між 19 і 23 лютого і набуде чинності з 1 квітня", – сказав Лаутербах в інтерв'ю недільному випуску газети Welt.

Перед цим глава німецького МОЗ заявляв, що переговори щодо проєкту проходять добре.

Водночас політики з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членами якої є і Лаутербах, а також канцлер Олаф Шольц, висловили застереження щодо цього, зокрема, їх непокоїла можливість вживання канабісу поблизу шкіл.

У відповідь Лаутербах зазначив: "Ми не хочемо, щоб канабіс курили перед школами або дитячими садками, і для цього ми визначили відстань у 100 метрів як заборонену зону. Я вважаю це розумним рішенням".

За його словами, поліція може зіткнутися з певними труднощами, але нинішній чорний ринок також важко контролювати.

Раніше федеральний уряд Німеччини підтримав запропонований Міністерством охорони здоров’я законопроєкт про легалізацію канабісу попри опозицію представників поліції та медичної сфери.

У листопаді стало відомо, що легалізація канабісу в Німеччині, яку підтримав федеральний уряд, буде відкладена до 2024 року.