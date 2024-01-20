Глава Минздрава Германии хочет легализовать каннабис, несмотря на споры в коалиции

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах выступает за легализацию каннабиса в стране, несмотря на то, что внутри коалиции существуют противоречия по этому поводу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

"Я продолжаю считать, что законопроект о каннабисе будет принят Бундестагом на неделе между 19 и 23 февраля и вступит в силу с 1 апреля", – сказал Лаутербах в интервью воскресному выпуску газеты Welt.

Перед этим глава немецкого Минздрава заявлял, что переговоры по проекту проходят хорошо.

В то же время политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членами которой являются и Лаутербах, а также канцлер Олаф Шольц, выразили предостережения по этому поводу, в частности, их беспокоила возможность употребления каннабиса вблизи школ.

В ответ Лаутербах отметил: "Мы не хотим, чтобы каннабис курили перед школами или детскими садами, и для этого мы определили расстояние в 100 метров как запретную зону. Я считаю это разумным решением".

По его словам, полиция может столкнуться с определенными трудностями, но нынешний черный рынок также трудно контролировать.

Ранее федеральное правительство Германии поддержало предложенный Министерством здравоохранения законопроект о легализации каннабиса несмотря на оппозицию представителей полиции и медицинской сферы.

В ноябре стало известно, что легализация каннабиса в Германии, которую поддержало федеральное правительство будет отложена до 2024 года.