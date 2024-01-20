Taurus Systems готова поповнити запаси Німеччини у разі поставок ракет Україні

Німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет у разі постачання їх Україні.

Про це заявив глава Taurus Systems Йоахім Кнопф, його слова наводить у Twitter (X) пресслужба компанії MBDA Deutschland GmbH.

Кнопф наголосив, що швидке поповнення німецьких запасів ракет Taurus не є проблемою.

"Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта", – зазначив він.

Так Кнопф відповів на заяву депутата Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнеса Арльта, який сказав, що наразі Німеччина не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів своєї армії.

Тому, вважає він, поставка Taurus Україні є ризикованою.

Раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових.

У німецькому уряді на початку року натякали, що ще не готові надати Україні цю зброю.