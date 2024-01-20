Taurus Systems готова поповнити запаси Німеччини у разі поставок ракет Україні
Німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет у разі постачання їх Україні.
Про це заявив глава Taurus Systems Йоахім Кнопф, його слова наводить у Twitter (X) пресслужба компанії MBDA Deutschland GmbH.
Кнопф наголосив, що швидке поповнення німецьких запасів ракет Taurus не є проблемою.
"Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта", – зазначив він.
Так Кнопф відповів на заяву депутата Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнеса Арльта, який сказав, що наразі Німеччина не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів своєї армії.
Тому, вважає він, поставка Taurus Україні є ризикованою.
Раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових.
У німецькому уряді на початку року натякали, що ще не готові надати Україні цю зброю.