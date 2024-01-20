Taurus Systems готова пополнить запасы Германии в случае поставок ракет Украине

Немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет в случае поставки их Украине.

Об этом заявил глава Taurus Systems Йоахим Кнопф, его слова приводит в Twitter (X) пресс-служба компании MBDA Deutschland GmbH.

Кнопф подчеркнул, что быстрое пополнение немецких запасов ракет Taurus не является проблемой.

"Мы можем в кратчайшие сроки начать новое производство Taurus, интеграцию платформы и доработку имеющихся ракет. Предпосылкой для этого является заказ от клиента", – отметил он.

Так Кнопф ответил на заявление депутата Бундестага от правительственной Социал-демократической партии Германии Иоганнеса Арльта, который сказал, что сейчас Германия не имеет возможности нарастить производство Taurus для пополнения запасов своей армии.

Поэтому, считает он, поставка Taurus Украине является рискованной.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных.

В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.