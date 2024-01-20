Головна суперниця Трампа каже, що не зацікавлена в посаді віцепрезидентки

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Дональда Трампа, якщо він виграє номінацію від Республіканської партії.

Її заяву наводить Reuters, інформує "Європейська правда".

Гейлі, яка змагається з Трампом за номінацію республіканців, вже давно заявляла, що не буде "грати на других ролях".

Але під час поїздки Нью-Гемпширом цього тижня, вона категорично виключила можливість стати кандидатом на посаду віцепрезидента в листопаді.

"Я не хочу бути чиєюсь віцепрезиденткою. Це не обговорюється. Я завжди це говорила. Це гра, в яку вони грають, і в яку я не збираюся грати", – сказала Гейлі.

Гейлі виступала у вівторок із передвиборчими промовами в Нью-Гемпширі, ще більше дистанціюючись від Трампа в цьому штаті, де серед республіканців переважають помірковані настрої.

Нагадаємо, Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові 15 січня. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

За даними ЗМІ, Трамп намагається добитись зняття Рона Десантіса й Ніккі Гейлі зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року, аби не відволікатись на них протягом кампанії.

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