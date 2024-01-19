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ЗМІ: Трамп тисне на конкурентів за президентську номінацію, аби ті знялись із виборів

П'ятниця, 19 січня 2024, 19:12

Колишній президент США Дональд Трамп намагається добитись зняття Рона Десантіса й Ніккі Гейлі зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року, аби не відволікатись на них протягом кампанії.

Про це від джерел у штабі Трампа дізналось Vanity Fair, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, Трамп дзвонить союзникам Гейлі та Десантіса, аби переконати їх у тому, що "змаганням кінець" і він є єдиним кандидатом із шансом на перемогу.

"План полягає в тому, щоб відштовхнути всіх донорів і телеканал Fox (від інших кандидатів. – Ред) і закрити питання до наступної середи (24 січня. – Ред.)", – сказав Vanity Fair республіканець, близький до Трампа.

Експрезидент США при цьому публічно вдається як до схвалення своїх опонентів, так і до їхньої прямої критики. Протягом цього тижня він одночасно закликав Гейлі та Десанктіса об’єднатись для перемоги на виборах і розкритикував "божевільну промову" першої.

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Кампанія Трампа також працює над зарученням якнайбільшої підтримки інших провідних республіканців. Як дізналось Vanity Fair, експрезидент США часто розмовляє з уже колишнім своїм конкурентом Тімом Скоттом, який раніше обережно критикував Трампа.

Зусилля кампанії Трампа відбуваються на тлі прийдешніх праймериз у штаті Нью-Гемпшир 23 січня, де опитування прогнозують йому 50% підтримки, тоді як Гейлі отримує 34%, а Десантіс – лише 5%.

Нагадаємо, Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові 15 січня. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Результат експрезидента США відображає його популярність серед республіканських виборців – навіть після двох імпічментів, його ролі в штурмі Капітолія 6 січня 2021 року і попри 91 кримінальне обвинувачення.

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Трамп США