Главная соперница Трампа говорит, что не заинтересована в должности вице-президента

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, если он выиграет номинацию от Республиканской партии.

Ее заявление приводит Reuters, информирует "Европейская правда".

Хейли, которая соревнуется с Трампом за номинацию республиканцев, уже давно заявляла, что не будет "играть на вторых ролях".

Но во время поездки по Нью-Гемпширу на этой неделе, она категорически исключила возможность стать кандидатом на пост вице-президента в ноябре.

"Я не хочу быть чьим-то вице-президентом. Это не обсуждается. Я всегда это говорила. Это игра, в которую они играют, и в которую я не собираюсь играть", – сказала Хейли.

Хейли выступала во вторник с предвыборными речами в Нью-Гемпшире, еще больше дистанцируясь от Трампа в этом штате, где среди республиканцев преобладают умеренные настроения.

Напомним, Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.

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