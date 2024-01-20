Українські прикордонники отримали польовий шпиталь від Нідерландів

Нідерланди передали українським прикордонникам мобільний польовий шпиталь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Держприкордонслужби України.

"Головна особливість шпиталю – пристосування для роботи за низьких температур", – зазначили прикордонники.

До складу комплексу входять: операційний блок, палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок, та модуль для персоналу.

Як зазначили у ДПСУ, цей шпиталь використовуватимуть українські військові медики на сході України.

Раніше Національна гвардія України повідомила, що вже використовує сучасні польові шпиталі, отримані від Нідерландів.

У грудні повідомляли, що українські прикордонники отримали від Нідерландів три польових шпиталі та шість медеваків.

Нагадаємо, раніше у листопаді Україна отримала військово-польовий шпиталь від Естонії та Ісландії.