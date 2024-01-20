Украинские пограничники получили полевой госпиталь от Нидерландов

Нидерланды передали украинским пограничникам мобильный полевой госпиталь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

"Главная особенность госпиталя – приспособление для работы при низких температурах", – отметили пограничники.

В состав комплекса входят: операционный блок, палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек, и модуль для персонала.

Как отметили в ГПСУ, этот госпиталь будут использовать украинские военные медики на востоке Украины.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия Украины сообщила, что уже использует современные полевые госпитали, полученные от Нидерландов.

В декабре сообщалось, что украинские пограничники получили от Нидерландов три полевых госпиталя и шесть медэваков.

Напомним, ранее в ноябре Украина получила военно-полевой госпиталь от Эстонии и Исландии.