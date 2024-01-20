ЗМІ: Авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар, є поранені

Внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяви американських посадовців.

За словами представника США, по авіабазі, яку використовують коаліційні сили на чолі з США, було випущено щонайменше десяток ракет.

Американські військовослужбовці отримали незначні поранення, серйозно постраждав один співробітник сил безпеки Іраку.

Атака сталася після того, як, за повідомленнями іранських ЗМІ, внаслідок можливого удару з боку Ізраїлю загинув керівник іранської розвідки в Сирії, а також троє інших військових посадовців.

Наприкінці грудня американські сили завдали авіаударів по численних об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупуваннями в Іраку.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.