СМИ: Авиабаза США в Ираке попала под мощный ракетный удар, есть раненые

В результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявления американских чиновников.

По словам представителя США, по авиабазе, которую используют коалиционные силы во главе с США, было выпущено не менее десятка ракет.

Американские военнослужащие получили незначительные ранения, серьезно пострадал один сотрудник сил безопасности Ирака.

Атака произошла после того, как, по сообщениям иранских СМИ, в результате возможного удара со стороны Израиля погиб руководитель иранской разведки в Сирии, а также трое других военных чиновников.

В конце декабря американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.