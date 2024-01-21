Ніккі Гейлі поставила під сумнів розумові здібності Трампа

Претендентка на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року, Ніккі Гейлі публічно поставила під сумнів здатність Дональда Трампа знову стати президентом.

Заяву Гейлі наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Так Гейлі відреагували на випади Трампа на її адресу, коли у своїй промові той неодноразово плутав її з колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Говорячи про штурм Капітолія 6 січня 2021 року, Трамп помилково сказав, що Гейлі тоді відповідала за безпеку установи.

"Кажуть, що він (Трамп – ред.) заплутався, що він говорив про щось інше, що він говорив про Ненсі Пелосі. Я не хочу сказати нічого зневажливого, але боюся, що ми не можемо допустити, щоб в умовах тиску, пов'язаного з президентством, цю посаду обіймав хтось, у чиєму психічному здоров'ї ми сумніваємося", – сказала Гейлі.

Сам Трамп на своєму мітингу заявив, що пройшов когнітивний тест і "здав його на відмінно".

"Я дам вам знати, коли мені стане зле. Я дійсно думаю, що зможу вам сказати. Я відчуваю, що мій розум зараз сильніший, ніж 25 років тому. Чи можливо це?", – додав він.

Раніше Гейлі заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Дональда Трампа, якщо він виграє номінацію від Республіканської партії.

За даними ЗМІ, Трамп намагається добитись зняття Рона Десантіса й Ніккі Гейлі зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року, аби не відволікатись на них протягом кампанії.

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