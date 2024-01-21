Никки Хейли поставила под сомнение умственные способности Трампа

Претендентка на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года, Никки Хейли публично поставила под сомнение способность Дональда Трампа снова стать президентом.

Заявление Хейли приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Так Хейли отреагировали на выпады Трампа в ее адрес, когда в своей речи тот неоднократно путал ее с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Говоря о штурме Капитолия 6 января 2021 года, Трамп ошибочно сказал, что Хейли тогда отвечала за безопасность учреждения.

"Говорят, что он (Трамп – ред.) запутался, что он говорил о чем-то другом, что он говорил о Нэнси Пелоси. Я не хочу сказать ничего пренебрежительного, но боюсь, что мы не можем допустить, чтобы в условиях давления, связанного с президентством, эту должность занимал кто-то, в чьем психическом здоровье мы сомневаемся", – сказала Хейли.

Сам Трамп на своем митинге заявил, что прошел когнитивный тест и "сдал его на отлично".

"Я дам вам знать, когда мне станет плохо. Я действительно думаю, что смогу вам сказать. Я чувствую, что мой разум сейчас сильнее, чем 25 лет назад. Возможно ли это?", – добавил он.

Ранее Хейли заявила, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, если он выиграет номинацию от Республиканской партии.

По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.

Читайте также: Никки Хейли, главная соперница Трампа. Рассказываем о кандидатке, чей успех выгоден Украине