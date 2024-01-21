У США повідомили подробиці масованої атаки на авіабазу в Іраку

У США заявили, що авіабазу Айн-аль-Асад в Іраку масовано атакували ракетами підтримувані Іраном бойовики.

Про це поінформувало Центральне командування армії США, повідомляє "Європейська правда".

За даними командування, увечері 20 січня проіранські бойовики запустили кілька балістичних ракет і снарядів по американській авіабазі в Іраку.

Більшість ракет були перехоплені системами протиповітряної оборони, інші впали на територію бази.

"Кілька американських військовослужбовців проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм. Щонайменше один іракський військовослужбовець був поранений", – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що наразі триває оцінка збитків.

ЗМІ раніше повідомили, що внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.

Наприкінці грудня американські сили завдали авіаударів по численних об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупуваннями в Іраку.