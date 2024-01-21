В США сообщили подробности массированной атаки на авиабазу в Ираке

В США заявили, что авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.

Об этом проинформировало Центральное командование армии США, сообщает "Европейская правда".

По данным командования, вечером 20 января проиранские боевики запустили несколько баллистических ракет и снарядов по американской авиабазе в Ираке.

Большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны, другие упали на территорию базы.

"Несколько американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военнослужащий был ранен", – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что сейчас идет оценка ущерба.

СМИ ранее сообщили, что в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.

В конце декабря американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.