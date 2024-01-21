В США сообщили подробности массированной атаки на авиабазу в Ираке
В США заявили, что авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.
Об этом проинформировало Центральное командование армии США, сообщает "Европейская правда".
По данным командования, вечером 20 января проиранские боевики запустили несколько баллистических ракет и снарядов по американской авиабазе в Ираке.
Большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны, другие упали на территорию базы.
"Несколько американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военнослужащий был ранен", – говорится в сообщении.
В командовании добавили, что сейчас идет оценка ущерба.
СМИ ранее сообщили, что в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.
В конце декабря американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.