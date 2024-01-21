Британія витратить понад $500 млн на вдосконалення системи боротьби з дронами у Червоному морі

Велика Британія витратить 405 мільйонів фунтів стерлінгів (514 мільйонів доларів) на модернізацію ракетної системи, яка зараз використовується Королівським військово-морським флотом для збиття ворожих безпілотників в акваторії Червоного моря.

Про це оголосило британське Міністерство оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначили в оборонному відомстві, система протиповітряної оборони Sea Viper буде модернізована ракетами з новою боєголовкою і програмним забезпеченням, що дозволить відбивати загрози балістичних ракет.

"Оскільки ситуація на Близькому Сході погіршується, життєво важливо, щоб ми адаптувалися, щоб забезпечити безпеку Великої Британії, наших союзників і партнерів", – заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Нагадаємо, бойовики-хусити 18 січня близько 20:00 за київським часом запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що належить Сполученим Штатам.

Раніше США повідомили про новий удар проти підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на території Ємену через загрозу, яку вони створюють для судноплавства.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.