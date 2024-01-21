Британия потратит более $500 млн на совершенствование системы борьбы с дронами в Красном море

Великобритания потратит 405 миллионов фунтов стерлингов (514 миллионов долларов) на модернизацию ракетной системы, которая сейчас используется Королевским военно-морским флотом для сбивания вражеских беспилотников в акватории Красного моря.

Об этом объявило британское Министерство обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметили в оборонном ведомстве, система противовоздушной обороны Sea Viper будет модернизирована ракетами с новой боеголовкой и программным обеспечением, что позволит отражать угрозы баллистических ракет.

"Поскольку ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, жизненно важно, чтобы мы адаптировались, чтобы обеспечить безопасность Великобритании, наших союзников и партнеров", – заявил министр обороны Грант Шаппс.

Напомним, боевики-хуситы 18 января около 20:00 по киевскому времени запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, принадлежащему Соединенным Штатам.

Ранее США сообщили о новом ударе против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на территории Йемена из-за угрозы, которую они создают для судоходства.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.