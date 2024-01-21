Збройні сили США завдали нового удару по позиціях єменських хуситів, знищивши готову до запуску протикорабельну ракету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Центральне командування армії США.

Знищена ракета була націлена на Аденську затоку і була готова до запуску.

Як зазначили в командуванні, ракета становила загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні. Її знищили в межах самооборони.

"Ці дії зроблять міжнародні води безпечнішими і більш захищеними для кораблів ВМС США і торгових суден", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики-хусити 18 січня близько 20:00 за київським часом запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що належить Сполученим Штатам.

Раніше США повідомили про новий удар проти підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на території Ємену через загрозу, яку вони створюють для судноплавства.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.