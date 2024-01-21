Вооруженные силы США нанесли новый удар по позициям йеменских хуситов, уничтожив готовую к запуску противокорабельную ракету.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Центральное командование армии США.

Уничтоженная ракета была нацелена на Аденский залив и была готова к запуску.

Как отметили в командовании, ракета представляла угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе. Ее уничтожили в рамках самообороны.

"Эти действия сделают международные воды более безопасными и более защищенными для кораблей ВМС США и торговых судов", – говорится в сообщении.

Напомним, боевики-хуситы 18 января около 20:00 по киевскому времени запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, принадлежащему Соединенным Штатам.

Ранее США сообщили о новом ударе против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на территории Йемена из-за угрозы, которую они создают для судоходства.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.