У Німеччині сталась масштабна пожежа у парку розваг
Неділя, 21 січня 2024, 12:05
В німецькому місті Егінг-ам-Зее, що у Баварії, сталася велика пожежа у парку розваг Pullman City, стилізованому під Дикий Захід.
Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".
Як зазначається, загорілися кілька дерев'яних будівель на головній алеї парку.
Співробітники виявили загоряння близько шостої ранку і спробували загасити вогонь самотужки, але це їм не вдалося.
Станом на 9 ранку, пожежа тривала.
Причина пожежі поки невідома, про постраждалих не повідомлялося.
Жителів з готелю по сусідству з парком були переселені в більш безпечне місце.
Територія парку становить близько 200 тисяч квадратних метрів. Поліція оцінила збитки у мільйони євро.
Нагадаємо, на початку січня внаслідок пожежі у лікарні в місті Ільцен, що у Нижній Саксонії, четверо людей загинули і багато інших постраждали.
На початку грудня під час пожежі в лікарні на околицях Рима загинули четверо людей.