У Німеччині сталась масштабна пожежа у парку розваг

В німецькому місті Егінг-ам-Зее, що у Баварії, сталася велика пожежа у парку розваг Pullman City, стилізованому під Дикий Захід.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Як зазначається, загорілися кілька дерев'яних будівель на головній алеї парку.

dpa

dpa

Співробітники виявили загоряння близько шостої ранку і спробували загасити вогонь самотужки, але це їм не вдалося.

Станом на 9 ранку, пожежа тривала.

Причина пожежі поки невідома, про постраждалих не повідомлялося.

Жителів з готелю по сусідству з парком були переселені в більш безпечне місце.

Територія парку становить близько 200 тисяч квадратних метрів. Поліція оцінила збитки у мільйони євро.

Нагадаємо, на початку січня внаслідок пожежі у лікарні в місті Ільцен, що у Нижній Саксонії, четверо людей загинули і багато інших постраждали.

На початку грудня під час пожежі в лікарні на околицях Рима загинули четверо людей.