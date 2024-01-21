В Германии произошел масштабный пожар в парке развлечений

В немецком городе Эгинг-ам-Зее, что в Баварии, произошел крупный пожар в парке развлечений Pullman City, стилизованном под Дикий Запад.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, загорелись несколько деревянных зданий на главной аллее парка.

dpa

dpa

Сотрудники обнаружили возгорание около шести утра и попытались потушить огонь самостоятельно, но это им не удалось.

По состоянию на 9 утра, пожар продолжался.

Причина пожара пока неизвестна, о пострадавших не сообщалось.

Жителей из отеля по соседству с парком были переселены в более безопасное место.

Территория парка составляет около 200 тысяч квадратных метров. Полиция оценила ущерб в миллионы евро.

Напомним, в начале января в результате пожара в больнице в городе Ильцен, что в Нижней Саксонии, четыре человека погибли и многие другие пострадали.

В начале декабря во время пожара в больнице в окрестностях Рима погибли четыре человека.