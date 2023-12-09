Під час пожежі в лікарні на околицях Рима загинули четверо людей

Пізно ввечері у п'ятницю в результаті пожежі в лікарні міста Тіволі за 30 км від Рима загинули четверо людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Близько двохсот людей були евакуйовані з лікарні, де минулої ночі сталася велика пожежа.

фото Ansa

Пацієнтів, в залежності від нагальних проблем у лікуванні, розвезли по різних медичних закладів італійської столиці.

Пожежа, ймовірно, спалахнула в підвалі будівлі, спочатку охопивши морг, потім частину кухонь і перший поверх, але густий дим поширився і на верхні поверхи. Щонайменше один з пацієнтів був знайдений мертвим через нестачу кисню.

Для з'ясування причин смерті чотирьох літніх людей було призначено розтин. За попередньою інформацією, один з них помер з причин, не пов'язаних з пожежею.

Будівля лікарні нині непридатна для використання. У найближчі кілька днів, коли навколишнє середовище охолоне, буде проведена перевірка для встановлення причин пожежі.

У зв’язку з пожежею перекривали рух трасою, яка з’єднує Тіволі, популярний туристичний напрямок з віллами, які належать до спадщини ЮНЕСКО, з Римом.

У понеділок через пожежу у лікарні однієї з комун Брюсселя евакуювали кілька десятків пацієнтів; поширення вогню вдалося швидко зупинити.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Варшави понад 200 людей евакуювали через задимлення на борту літака, а в Албанії опозиційні депутати влаштували пожежу в сесійній залі.