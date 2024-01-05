У Німеччині внаслідок пожежі у лікарні загинуло четверо осіб

Внаслідок пожежі у лікарні в місті Ільцен, що у Нижній Саксонії, четверо людей загинули і багато інших постраждали.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Займання сталося ввечері у четвер на третьому поверсі, вогонь встиг поширитися на кілька палат з пацієнтами. Багатьох людей рятувальники евакуювали драбинами через сильну задимленість приміщення.

Троє пацієнтів внаслідок пожежі загинули на місці, четверта людина померла згодом у лікарні.

Кілька людей госпіталізовані у тяжкому стані, загалом постраждалих від опіків та отруйного диму – близько двох десятків.

Швидке втручання пожежників дозволило стримати вогонь, але постраждале крило будівлі більше не придатне до використання. Близько 50 пацієнтів, які там розміщувалися, переведуть до інших лікарень.

Збитки внаслідок пожежі перевищують мільйон євро.

Поліція почала розслідування щодо причин пожежі.

Нагадаємо, в кінці грудня у Румунії восьмеро людей загинули внаслідок пожежі у гостьовому будинку.

На початку грудня під час пожежі в лікарні на околицях Рима загинули четверо людей.

В Румунії у 2020-21 роках сталося дві трагічні пожежі у відділеннях для пацієнтів з коронавірусом, у них загинули 14 осіб.