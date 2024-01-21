Глава Міноборони Британії заявив про розчарування від заяв прем’єра Ізраїлю

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав "розчаруванням" той факт, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув ідею створення незалежної палестинської держави.

Про це Шаппс сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника британського Міноборони, позиція Нетаньягу не стала "несподіванкою". Водночас він назвав коментарі ізраїльського прем’єра "такими, що розчаровують".

"У певному сенсі це не є несподіванкою – він (Нетаньягу – ред.) протягом всієї політичної кар'єри проти рішення про дві держави. Але питання в тому, який інший шлях існує для серйозного вирішення цієї проблеми?", – зазначив британський міністр.

Він підкреслив, що палестинці "заслуговують" на суверенну державу, а Ізраїль заслуговує на безпечне існування.

"Якщо ви не будете дотримуватися рішення про дві держави, я дійсно не бачу іншого рішення", – додав Шаппс.

Нетаньягу після розмови з президентом США Джо Байденом опублікував заяву, в якій він "підтвердив свою політику, що після знищення ХАМАС Ізраїль повинен зберегти контроль над Газою, щоб гарантувати, що Газа більше не становитиме загрози для Ізраїлю".

Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.