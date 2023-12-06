G7 підтримує створення Палестинської держави для вирішення конфлікту на Близькому Сході

Лідери країн "Групи семи" за підсумками віртуального саміту в середу підтвердили підтримку рішення арабо-ізраїльського конфлікту, чергова ескалація якого триває із 7 жовтня, на основі існування двох держав – Ізраїлю й Палестини.

Про це йдеться в заяві лідерів G7, яку цитує "Європейська правда".

Очільники держав "Групи семи" вкотре засудили дії терористичного угруповання ХАМАС, яке напало на Ізраїль, зажадали від нього звільнення всіх заручників і повторили заклик до гуманітарного перемир’я і захисту цивільного населення.

Вони наголосили на готовності працювати для створення умов для "стійких довгострокових рішень" для сектору Газа й повернення до "ширшого мирного процесу".

"Ми й далі віддані створенню Палестинської держави в межах рішення про дві держави, яке дозволить як ізраїльтянам, так і палестинцям жити в умовах справедливого, тривалого і безпечного миру", – йдеться в заяві.

Водночас лідери G7 засудили зростання насильства на Західному березі річки Йордан з боку ізраїльських поселенців проти палестинців, закликавши притягти їх до відповідальності, й застерегли регіональні сили від дестабілізації ситуації.

Раніше про необхідність активізувати зусилля з вирішення арабо-ізраїльського конфлікту й створення Палестинської держави говорили і в Європейському Союзі.

А за даними ЗМІ, адміністрація президента США кілька тижнів поспіль розробляє багатоетапний план повоєнного врегулювання на Близькому Сході, який передбачає, що оновлена Палестинська національна адміністрація у майбутньому візьме під свій контроль сектор Гази.