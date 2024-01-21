Глава Минобороны Британии заявил о разочаровании от заявлений премьера Израиля

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "разочарованием" тот факт, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания независимого палестинского государства.

Об этом Шаппс сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

По словам главы британского Минобороны, позиция Нетаньяху не стала "неожиданностью". В то же время он назвал комментарии израильского премьера "разочаровывающими".

"В определенном смысле это не является неожиданностью – он (Нетаньяху – ред.) на протяжении всей политической карьеры против решения о двух государствах. Но вопрос в том, какой другой путь существует для серьезного решения этой проблемы?", – отметил британский министр.

Он подчеркнул, что палестинцы "заслуживают" на суверенное государство, а Израиль заслуживает безопасного существования.

"Если вы не будете придерживаться решения о двух государствах, я действительно не вижу другого решения", – добавил Шаппс.

Нетаньяху после разговора с президентом США Джо Байденом опубликовал заявление, в котором он "подтвердил свою политику, что после уничтожения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль над Газой, чтобы гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля".

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.