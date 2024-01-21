У Молдові кандидати у депутати від партії Санду відмовляються брати мандат

Вже двоє кандидатів з партії президентки Молдови "Дія та солідарність" (PAS) відмовилися перейняти депутатський мандат відповідно за місцем у списку після того, як одна з депутаток здала його.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Місце у парламенті звільнилося після того, як його здала депутатка PAS Галина Сажин.

Мандат мав би зайняти наступний у списку за нею Юріє Мелінте, який зараз працює директором ліцею в одному з міст. У коментарі виданню він сказав, що не хоче ставати депутатом, тому що прийшов на посаду директора у 2023 році після конкурсу і "має виконати свій обов’язок".

Наступна у списку кандидатка – Вікторія Бутук-Гуранда, яку нещодавно переобрали на посаду мера населеного пункту Данчени. У своєму Facebook вона написала, що залишиться на цій посаді, щоб "закінчити розпочаті проєкти і досягти цілей, заявлених під час виборчої кампанії".

Наступною після них претенденткою на мандат стає Вероніка Харбуз-Бричаг, про її рішення ще не відомо.

Нагадаємо, партія Санду має більшість у парламенті Молдови – 63 місця із загалом 101.

Наприкінці тижня стало відомо, що в уряді Молдови з'явиться новий міністр, відповідальний за переговори про вступ до ЄС.