В Молдове кандидаты в депутаты от партии Санду отказываются брать мандат

Уже двое кандидатов из партии президента Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) отказались перенять депутатский мандат соответственно по месту в списке после того, как одна из депутатов сдала его.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Место в парламенте освободилось после того, как его сдала депутат PAS Галина Сажин.

Мандат должен был бы занять следующий в списке за ней Юрие Мелинте, который сейчас работает директором лицея в одном из городов. В комментарии изданию он сказал, что не хочет становиться депутатом, потому что пришел на должность директора в 2023 году после конкурса и "должен выполнить свой долг".

Следующая в списке кандидатка – Виктория Бутук-Гуранда, которую недавно переизбрали на должность мэра населенного пункта Данчены. В своем Facebook она написала, что останется на этой должности, чтобы "закончить начатые проекты и достичь целей, заявленных во время избирательной кампании".

Следующей после них претенденткой на мандат становится Вероника Харбуз-Бричаг, о ее решении еще не известно.

Напомним, партия Санду имеет большинство в парламенте Молдовы – 63 места из всего 101.

В конце недели стало известно, что в правительстве Молдовы появится новый министр, ответственный за переговоры о вступлении в ЕС.