В Молдові з’явиться міністр, відповідальний за переговори з ЄС

В уряді Молдови з'явиться новий міністр, відповідальний за переговори про вступ до ЄС.

Про це спікер парламенту Ігор Гросу повідомив в ефірі програми Punctul pe Azi на телеканалі TVR Moldova, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Можу підтвердити, що це буде хтось, залучений у процес отримання статусу країни-кандидата. Це буде відома людина, яка і раніше була залучена до процесу. Краще, щоб це повідомив уряд, і, я думаю, що це станеться найближчим часом", – сказав Гросу.

Водночас спікер відмовився коментувати інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про те, що глава Міністерства закордонних справ і євроінтеграції (МЗСЄІ) Ніку Попеску має намір подати у відставку.

Раніше молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан оголосив, що головним переговірником з Європейським Союзом на переговорах про вступ буде один із віцепрем'єрів.

Хоча в молдовському уряді присутні чотири віцепрем’єр-міністри, лише один – міністр закордонних справ Ніку Попеску – відповідає за питання європейської інтеграції. У листопаді він очолив новостворене Бюро європейської інтеграції Молдови.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада підтримала відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною і Молдовою.