Дуда категорично проти перевірок суддів, призначених за його президентства

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відкритий до переговорів з новим урядом щодо змін у судовій системі, але висуває умовою відмову від перевірок суддів, які були призначені за перебування при владі партії "Право і справедливість".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

"Я не допущу ніяких перевірок суддів, призначених за 8,5 років мого президентства. Це люди, які пройшли усі процедури перед вступом на суддівську посаду чи підвищенням. Вони були призначені відповідно до правил, складали присягу перед президентом… Я не дозволю, щоб цих людей перевіряли і переслідували", – заявив Анджей Дуда, додавши, що в колишній опозиції буцімто хочуть "помсти" для них.

Президент додав, що виступає за цілковиту незалежність суддів.

"Що стосується інших аспектів змін у судовій системі, я відкритий до обговорень", – сказав Анджей Дуда.

Минулого тижня міністр юстиції Польщі Адам Боднар пішов на рідкісний крок і оголосив про позбавлення повноважень заступника генпрокурора Даріуша Барського, якого вважають лояльним до попередника Боднара, голови правої партії "Солідарна Польща" Збігнева Зьобро.

Після того польський Конституційний суд 15 січня призупинив рішення.

Також великого розголосу набуло взяття під варту двох колишніх очільників МВС після обвинувального рішення суду, що в колишній правлячій партії "Право і справедливість" назвали "політичними переслідуваннями".

Детально про це – у статті "Арешти у президентському палаці: як політична криза веде Польщу до дострокових виборів"