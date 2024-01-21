Дуда категорически против проверок судей, назначенных при предыдущей власти

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что открыт к переговорам с новым правительством об изменениях в судебной системе, но выдвигает условием отказ от проверок судей, которые были назначены во время пребывания при власти партии "Право и справедливость" и президентства Дуды.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит RMF24.

"Я не допущу никаких проверок судей, назначенных за 8,5 лет моего президентства. Это люди, которые прошли все процедуры перед вступлением на судейскую должность или повышением. Они были назначены в соответствии с правилами, принимали присягу перед президентом... Я не позволю, чтобы этих людей проверяли и преследовали", – заявил Анджей Дуда, добавив, что в бывшей оппозиции якобы хотят "мести" для них.

Президент добавил, что выступает за полную независимость судей.

"Что касается других аспектов изменений в судебной системе, я открыт к обсуждениям", – сказал Анджей Дуда.

На прошлой неделе министр юстиции Польши Адам Боднар пошел на редкий шаг и объявил о лишении полномочий заместителя генпрокурора Дариуша Барского, которого считают лояльным к предшественнику Боднара, председателя правой партии "Солидарная Польша" Збигнева Зебро.

После этого польский Конституционный суд 15 января приостановил решение.

Также большую огласку получило взятие под стражу двух бывших руководителей МВД после обвинительного решения суда, что в бывшей правящей партии "Право и справедливость" назвали "политическими преследованиями".

Подробно об этом – в статье "Аресты в президентском дворце: как политический кризис ведет Польшу к досрочным выборам"