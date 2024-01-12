Уряд Туска відправив у відставку заступника генпрокурора, призначеного попередниками

Міністр юстиції Польщі Адам Боднар пішов на рідкісний крок і оголосив про позбавлення повноважень заступника генпрокурора Даріуша Барського, якого вважають лояльним до попередника Боднара, голови правої партії "Солідарна Польща" Збігнєва Зьобро.

Відповідне розпорядження уряд Польщі опублікував 12 січня, повідомляє "Європейська правда".

Польське Міністерство юстиції пояснило, що Барський ще у 2010 році пішов з державної служби й був поновлений у лютому 2022-го на посаді колишнім очільником відомства Зьобро на підставі нормативних актів, які не були чинними.

Боднар 12 січня зустрівся з Барським, де передав йому відповідного документа з юридичним обґрунтуванням, чому той не може перебувати на прокурорській посаді. Відповідно, з цієї дати Барський "перебуває у відставці, що унеможливлює виконання ним функції національного прокурора", тобто заступника генерального прокурора.

Окремо в повідомленні наголошується, що рішення, ухвалені Барським на посаді, зберігають чинність "в тій частині, в якій прокурор діяв на підставі повноваження та за дорученням Генпрокуратури", інші ж стануть предметом розслідування.

З 15 січня його обов’язки тимчасово візьме на себе міністр юстиції, генеральний прокурор Адам Боднар, пояснили в уряді Польщі. Водночас Мін’юст планує провести конкурс на посаду "в порядку та на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами".

Рішення нинішнього уряду Польщі завдає удару по об’єднаній правиці, яка перебувала при владі останні вісім років.

Серед іншого, перед своєю відставкою минулого року Зьобро розпорядився передати більшість своїх прокурорських повноважень національному прокурору, тобто заступнику. Так, імовірно, він розраховував зберегти вплив на ухвалення рішень.

Ситуація в прокуратурі Польщі є черговим кроком уряду Туска з позбавлення інституцій влпиву попередньої влади "Права і справедливості". Минулого місяця, приміром, він звільнив прихильне до "ПіС" керівництво державних медіа.

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