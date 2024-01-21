У Норвегії троє людей потрапили у лавину в горах

На південному заході Норвегії троє людей потрапили у лавину під час прогулянки у горах, одного госпіталізували.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у регіоні Мере-ог-Ромсдал, фйордистій області на західному узбережжі Норвегії.

Троє людей, які були у горах на прогулянці, у другій половині дня у неділю потрапили в лавину, що протягла їх по схилах близько 300 метрів.

Одна людина отримала травму коліна та евакуйована гелікоптером до лікарні, інші двоє змогли продовжити спуск самостійно.

Рятувальні служби попереджали про лавинну небезпеку на вихідних, а у містах закликали стежити за снігом і бурулями на дахах будівель та вчасно забезпечувати прибирання.

Нагадаємо, на початку січня двоє людей загинули внаслідок сходження лавини у гористій місцевості на півночі Фінляндії.

Інший смертельний інцидент з лавиною стався в італійських Альпах.