Двоє людей загинули після сходження лавини в Італії

В Італії двоє людей загинули внаслідок сходження лавини в неділю у Валь-Формацца, долині в п'ємонтській провінції Вербано-Кузіо-Оссола.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Лавина зійшла між озером Тоджія і перевалом Сан Джакомо, на висоті близько 2200 метрів, недалеко від швейцарського кордону.

Близько полудня на сполох забили охоронці дамби озера Тоджія, які повідомили, що бачили двох людей, яких накрило лавиною. Діставшись до місця сходження лавини, вони розпочали початкові пошуки за допомогою "Артви", приладу для пошуку людей, що потрапили під лавину, але безрезультатно.

Пізніше рятувальники витягли тіло однієї з жертв зі снігу, тіло іншої загиблої людини знайшли в озері.- Загиблі – 30-річна жінка і 56-річний чоловік.

Вони були на екскурсії на снігоступах, коли зійшла лавина.

Нагадаємо, цього тижня внаслідок сходження лавини у Фінляндії також загинули двоє людей.

Наприкінці грудня внаслідок сходження лавини на горі Монблан у Франції загинули двоє лижників, ще один постраждав.