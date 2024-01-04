Лавина на півночі Фінляндії: сина загиблої жінки також знайшли мертвим

12-річного хлопця, який потрапив у лавину разом з матір’ю під час катання на лижах у Лапландії, також знайшли мертвим.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Загибель дитини підтвердив журналістам батько хлопця.

Рятувальники від початку називали мінімальними шанси, що хлопця вдасться врятувати.

Пошуки за участі рятувальників, поліції та прикордонників тривали більше доби в умовах полярної ночі і 30-градусного морозу, через погодні умови операцію призупиняли.

Родина була з містечка на узбережжі Ботнічної затоки неподалік від міста Вааса та часто займалася активним відпочинком на природі.

Як повідомляли, нещасний випадок стався надвечір у вівторок. Жінка з 12-річним сином каталися на лижах у горах Лапландії в районі Муоніо, неподалік від шведського кордону. Жінка зателефонувала рятувальникам близько 14 години і попросила допомоги через різке погіршення погоди, а потім перестала виходити на зв’язок.

Рятувальники не змогли знайти їх за вказаними координатами і залучили поліцію. Жінку знайшли мертвою близько 10 години вечора.

Нагадаємо, цього тижня у Лапландію прийшли екстремальні морози. У Фінляндії в ніч на середу місцями фіксували майже -38°C, а у Швеції стовпчик термометра опускався нижче -43°C.

Тим часом південний захід Скандинавського півострова накрили сильні снігопади.