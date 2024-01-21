В Норвегии три человека попали в лавину в горах

На юго-западе Норвегии три человека попали в лавину во время прогулки в горах, одного госпитализировали.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в регионе Мере-ог-Ромсдал, фьордистой области на западном побережье Норвегии.

Три человека, которые были в горах на прогулке, во второй половине дня в воскресенье попали в лавину, которая протянула их по склонам около 300 метров.

Один человек получил травму колена и эвакуирован вертолетом в больницу, двое других смогли продолжить спуск самостоятельно.

Спасательные службы предупреждали о лавинной опасности на выходных, а в городах призвали следить за снегом и сосульками на крышах зданий и вовремя обеспечивать уборку.

Напомним, в начале января два человека погибли в результате схода лавины в гористой местности на севере Финляндии.

Другой смертельный инцидент с лавиной произошел в итальянских Альпах.