У Мюнхені зупинили багатотисячний протест проти крайніх правих через "переповнені вулиці"

Поліція Мюнхена зупинила багатотисячну демонстрацію проти крайніх правих через те, що кількість учасників стала "ризиком для безпеки".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Організатори оцінюють кількість людей на піку демонстрації у 200 тисяч осіб. Після того поліція оголосила, що акція має розійтися, тому що центр міста "цілковито переповнений".

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Правоохоронці зі свого боку оцінюють кількість учасників у 80 тисяч.

Протестувальники тримали плакати з гаслами "Давайте вчитися з історії, а не повторювати її", "Ніякої толерантності до нетолерантності", "АдН – це кошмар для Німеччини" тощо.

Перед початком демонстрації люди настільки масово їхали у центр, що приміські електрички і громадський транспорт були переповнені.

Навіть за годину після того, як поліція оголосила про формальне завершення акції, тисячі людей все ще залишаються у центрі.

У п’ятницю з таких же причин зупинили аналогічну демонстрацію у Гамбурзі.

Окрім Мюнхена, у неділю акції проходили ще у багатьох інших містах.

Демонстрації стали продовженням вже цілої серії таких протестів по всій території країни після того, як стало відомо про зустріч крайніх правих за участі представників партії "Альтернатива для Німеччини", на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

На одній з перших демонстрацій у Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.