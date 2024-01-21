У Німеччині 300 тисяч людей протестували проти ультраправої "АдН"

По всій Німеччині напередодні відбулись нові масштабні демонстрації проти ультраправих сил і правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Зокрема, у Франкфурті на акцію протесту під гаслом "Захистимо демократію" вийшли, за оцінками поліції, 35 тисяч людей.

Така ж кількість протестувальників зібралася в Ганновері, ще 30 тисяч вийшли на демонстрацію в Дортмунді, по 20 тисяч – у Штутгарті та Карлсруе, 18 тисяч – у Гайдельберзі, 16 тисяч – у Галле, 12 тисяч – у Касселі, по 10 тисяч – у Нюрнберзі, Вупперталі та Ерфурті.

dpa

Ще тисячі та десятки людей мітингували в менших містах. На курортному острові Зюльт у Північному морі на протест вийшли близько 600 людей.

Демонстранти тримали плакати з написами "Фашизм не є альтернативою", "Нацистам немає місця", "Нацисти і антисеміти повинні бути вислані" тощо.

Очікується, що в неділю на вулиці також вийдуть десятки тисяч людей, коли демонстрації проти "АдН" відбудуться в Берліні, Кельні та Мюнхені.

Приводом для протестів стала участь представників "АдН" у зустрічі правих екстремістів. Учасники обговорювали ідею так званої "реміграції" – примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну.

Після розслідування Correctiv у багатьох містах Німеччини пройшли акції проти правого екстремізму, а на демонстрації в Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

У п'ятницю у німецькому Гамбурзі на демонстрацію проти "Альтернатива для Німеччини" зібрались десятки тисяч людей.