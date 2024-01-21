В Мюнхене остановили многотысячный протест против крайне правых из-за "переполненных улиц"

Полиция Мюнхена остановила многотысячную демонстрацию против крайне правых из-за того, что количество участников стало "риском для безопасности".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Организаторы оценивают количество людей на пике демонстрации в 200 тысяч человек. После этого полиция объявила, что акция должна разойтись, потому что центр города "полностью переполнен".

Фото: Michaela Stache / AFP

Правоохранители со своей стороны оценивают количество участников в 80 тысяч.

Протестующие держали плакаты с лозунгами "Давайте учиться из истории, а не повторять ее", "Никакой толерантности к нетолерантности", "АДН – это кошмар для Германии".

Перед началом демонстрации люди настолько массово ехали в центр, что пригородные электрички и общественный транспорт были переполнены.

Даже через час после того, как полиция объявила о формальном завершении акции, тысячи людей все еще остаются в центре.

В пятницу по таким же причинам остановили аналогичную демонстрацию в Гамбурге.

Кроме Мюнхена, в воскресенье акции проходили еще во многих других городах.

Демонстрации стали продолжением уже целой серии таких протестов по всей территории страны после того, как стало известно о встрече крайне правых с участием представителей партии "Альтернатива для Германии", на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

На одной из первых демонстраций в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.