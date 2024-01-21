Близько чверті фінів проголосували на президентських виборах завчасно

За тиждень до головного дня президентських виборів у Фінляндії свої голоси завчасно віддали майже 1,2 млн осіб – приблизно чверть від виборців з правом голосу всередині країни.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Станом на 18:00 у неділю 21 січня, за даними Мін’юсту Фінляндії, опцією завчасного голосування скористалися понад 1,18 млн виборців, які проживають всередині країни; явка досягла 27,6%

Завчасне голосування для виборців за кордоном скінчилося у суботу, а всередині країни триватиме до вівторка включно.

Голосування на дільницях відбудеться наступної неділі, 28 січня. Якщо за його підсумками жоден з кандидатів не отримає понад 50% голосів, другий тур відбудеться 11 лютого.

Нагадаємо, останні опитування свідчать, що лідером у перегонах є представник правоцентристської "Національної коаліції" Александр Стубб (24%), і він дещо збільшив відрив від представника "Зелених" Пекки Хаавісто, очільника МЗС у попередньому уряді, якого готові підтримати 21%.

Третю позицію посідає чинний спікер парламенту, представник крайньої правої партїі "Справжні фіни" Юссі Халла Ахо з 15%. Порівняно з давнішими опитуваннями, він наростив підтримку на три процентних пункти.

У Фінляндії президент є головнокомандувачем збройних сил, представляє країну на засіданнях НАТО і керує зовнішньою політикою у співпраці з урядом.

Нагадаємо, Александр Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України.