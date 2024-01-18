Лідер президентських перегонів у Фінляндії вирвався вперед

Фінський правоцентрист Александр Стубб, який лідирує в президентських опитуваннях, дещо збільшив свій відрив від ліберального ексглави МЗС Пекки Хаавісто.

Про це свідчить опитування, проведене 12-17 січня на замовлення газети Maaseudun Tulevaisuus, його результат наводить Reuters.

Результат опитування опублікований напередодні першого туру виборів, який відбудеться 28 січня.

Опитування показало, що 24% респондентів підтримують Стубба, колишнього прем'єр-міністра і члена правлячої Національної коаліційної партії, тоді як 21% підтримують Хаавісто, який до минулого року був міністром закордонних справ.

Підтримка Стубба зросла на 1 відсотковий пункт порівняно з аналогічним опитуванням місяць тому, тоді як підтримка Хаавісто впала на 2 відсоткові пункти за той самий період.

У листопаді Хаавісто випереджав Стубба більш ніж на 7 відсоткових пунктів.

Підтримка кандидата від ультраправої партії "Істинні фіни" Юссі Халла-ахо зросла на 3 відсоткових пункти до 15%, що ставить його на третє місце в опитуванні.

Президент є головнокомандувачем збройних сил Фінляндії, представляє Фінляндію на засіданнях НАТО і керує зовнішньою політикою у співпраці з урядом.

Другий тур виборів відбудеться 11 лютого, якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів 28 січня.

17 січня у Фінляндії почалося попереднє голосування у першому турі президентських виборів, яке триватиме до наступного вівторка.

Нагадаємо, Александр Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України.