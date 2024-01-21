Около четверти финнов проголосовали на президентских выборах заранее

За неделю до главного дня президентских выборов в Финляндии свои голоса заблаговременно отдали почти 1,2 млн человек – примерно четверть от избирателей с правом голоса внутри страны.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 18:00 в воскресенье 21 января, по данным Минюста Финляндии, опцией заблаговременного голосования воспользовались более 1,18 млн избирателей, проживающих внутри страны; явка достигла 27,6%.

Раннее голосование для избирателей за рубежом закончилось в субботу, а внутри страны продлится до вторника включительно.

Голосование на участках состоится в следующее воскресенье, 28 января. Если по его итогам ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, второй тур состоится 11 февраля.

Напомним, последние опросы свидетельствуют, что лидером в гонке является представитель правоцентристской "Национальной коалиции" Александр Стубб (24%), и он несколько увеличил отрыв от представителя "Зеленых" Пекки Хаависто, экс-главы МИД в предыдущем правительстве, которого готовы поддержать 21%.

Третью позицию занимает действующий спикер парламента, представитель крайне правой партии "Настоящие финны" Юсси Халла Ахо с 15%. По сравнению с более давними опросами, он нарастил поддержку на три процентных пункта.

В Финляндии президент является главнокомандующим вооруженных сил, представляет страну на заседаниях НАТО и руководит внешней политикой в сотрудничестве с правительством.

Напомним, Александр Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины.